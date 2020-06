Fino a metà settimana nuvole e temporali sul Lecchese

Che settimana sarà sotto l'aspetto del meteo? Lunedì 15 giugno sta regalando un bel sole e un cielo sereno che è mancato, almeno così limpido, durante il weekend. Ma nelle prossime ore la nuvolosità è destinata ad aumentare, soprattutto lungo l'arco prealpino e in serata anche nelle zone pianeggianti, portando con sé fenomeni temporaleschi.

Martedì si assisterà a un deciso peggioramento, da nuvoloso a molto nuvoloso, con precipitazioni sul Lecchese e sulla Brianza al mattino e in esaurimento nelle ore pomeridiane. Dalla notte tra il 16 e il 17 giugno, però, si assisterà a un nuovo rapido peggioramento, con temporali e piogge anche di forte intensità.

Il miglioramento delle condizioni climatiche si avrà a partire da metà settimana, quando l'alta pressione dovrebbe tornare a farla da padrone. Le temperature sono in diminuzione sino a giovedì, con massime che passeranno da 27-29° C a 22-23° C, per poi tornare a risalire con l'approssimarai del weekend.