Torna l'alta pressione: settimana all'insegna del bel tempo sul Lecchese

Uno sguardo alle previsioni per la settimana alle porte, che si annuncia decisamente serena. È infatti in corso sul nostro territorio un progressivo ritorno dell'alta pressione, dopo le brevi perturbazioni di sabato che hanno portato anche la neve sui rilievi prealpini. Da lunedì si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche.

L'inizio settimana sarà all'insegna del sole e dell'assenza o quasi di nuvole. Qualche velatura potrebbe comparire da mercoledì in poi, mentre le temperature massime e le minime subiranno un leggero calo, oscillando le prime fra i 6° e gli 8° C e le seconde fra -2° e 1° c.