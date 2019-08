Scadute le allerte maltempo, ma per dieci giorni sono previste perturbazioni

Rientrano le allerte per il maltempo sul Lecchese. I bollettini nei giorni scorsi dalla Protezione civile di Regione Lombardia sono infatti scaduti. L'allerta moderata per temporali forti si è conclusa a mezzogiorno di oggi, giovedì, mentre quella per rischio idrogeologico, che sarebbe dovuta proseguire sino al 23 agosto, è stata rimossa.

Le previsioni per i prossimi giorni, però, non sono buone. Il clima sarà variabile sino al prossimo weekend, con possibilità di piovaschi. Da lunedì 26 agosto, e per una settimana, è previsto un peggioramento: una perturbazione colpirà il Lecchese con discrete precipitazioni e temperature leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi, ma sempre in media stagionale (massime intorno ai 22-23° c).