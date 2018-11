Previsioni del tempo: un'altra settimana all'insegna della pioggia

Sarà ancora il maltempo il protagonista della settimana climatica alle porte. Una circolazione di bassa pressione sarà alimentata da masse instabili, succedendo così alla perturbazione che ha colpito la nostra penisola nel fine settimana. Non mancheranno dunque piogge e temporali.

Il lunedì sarà caratterizzato anche sul Lecchese da precipitazioni insistenti a ridosso delle Prealpi più che in pianura. La pioggia andrà diminuendo durante la giornata ma riprenderà vigore dal pomeriggio di martedì sotto forma di rovesci. Le prime schiarite sono attese soltanto per mercoledì, ma il clima continuerà a essere instabile - e non si escludono ulteriori rovesci - sino al prossimo fine settimana, quando dovrebbe tornare finalmente un po' di sole.

Le temperature massime saranno comunque al di sopra della media, attorno ai 15° C.

La Protezione civile della Lombardia ha diramato nelle scorse ore un bollettino di allerta ordinaria (codice giallo) per rischio idraulico, considerate le precipitazioni previste, che riguarda anche il (nostro) territorio brianzolo riferito al nodo idraulico di Milano.