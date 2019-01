Previsioni per la settimana: cielo sereno ma temperature in calo

Maltempo in arrivo sul nostro Paese ma non sul Lecchese. La settimana alle porte sarà contrassegnata da un deciso cambio di circolazione sull'Europa. Un intenso impulso polare arrriverà dalla Groenlandia attraversando le zone centrali del Vecchio continente per giungere infine sul Mediterraneo. Quest'aria darà vita a un'ondata di maltempo sull'Italia, con pioggia, venti e neve a quote basse.

Saranno il Centro e il Meridione le zone maggioramente interessate. Nel Lecchese lunedì e martedì saranno caratterizzati da sole e cielo sereno o poco nuvoloso, da mercoledì nuvolosità in aumento ma clima tendenzialmente ancora stabile.

Le temperature si abbasseranno: minime sotto zero a Lecco da mercoledì, quando l'aria artica transiterà sul nostro territorio, massime intorno ai 5° C con lieve rialzo nel fine settimana. Anche la notte scorsa, comunque, la colonnina di mercurio non ha scherzato.

Le minime, nella notte del 19 gennaio, sono infatti scese sotto lo zero in diverse località della nostra provincia. Il picco è stato riscontrato dal Centro meteo lombardo ai Piani di Bobbio con -8,6 C°. Le altre stazioni in cui è stato registrato un picco minimo sottozero: Barzago -0,8; Barzio -2,6; Cortenuova di Monticello Brianza -1,9; Erve -1,3; Garlate -0,6; Lecco Germanedo -1; Maggio di Cremeno -3,1; Monte Cornizzolo Rif. Sec -3,7; Piani Resinelli -6,4; Santa Maria Hoè località Sancina -0,7; Taceno -2,6; Valcava di Torre de' Busi -5,4 C°; Valmadrera -0,1.

La Protezione civile della Regione Lombardia, nel frattempo, ha declassato l'allerta per incendi boschivi a codice verde ("criticità assente") dopo un lungo periodo.