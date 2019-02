Meteo. Fine settimana a due volti: prima il sole, poi arriva la pioggia

Sarà un meteo a due volti quello che ci accompagnerà nel corso del fine settimana. Se la giornata odierna, venerdì 8 febbraio, e quella di domani saranno caratterizzate da un'ampia escursione termica (nove-dieci gradi tra minima, 3°, e massima, 12-13°), quella di domenica sarà invece portatrice di cielo cupo e di una piccola quantità di precipitazioni che si riverseranno sul Lecchese. La quota dello zero termico s'installerà poco dopo i 1300 metri di altitudine; la neve dovrebbe scendere nelle località poste sopra i novecento metri sul livello del mare.

Le previsioni del Centro Meteorologico Lombardo

Venerdì 8 febbraio 2019

Tempo Previsto: transito di nuvolosità in prevalenza alta di modesta consistenza per tutta la giornata. Foschie dense e banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino sulle medio-basse pianure, in nuova formazione durante la serata.

Temperature: in lieve rialzo nei valori massimi. In pianura minime generalmente comprese tra -3 e 1°C (con punte fino a 3-4°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 9 e 12°C. Valori localmente più bassi e intorno ai 7-8°C sulla bassa Lomellina. Zero termico in lieve calo e intorno a 1700m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura deboli variabili od orientali. A 1500m deboli variabili o da sud/est. A 3000m deboli da nord-nord/ovest.

Sabato 9 febbraio 2019

Tempo Previsto: transito di nuvolosità alta di scarsa consistenza nella prima parte della giornata. A partire dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità medio-bassa ad iniziare dalla Lomellina e in progressiva espansione a tutti i settori di pianura, con deboli locali precipitazioni in arrivo da SW in tarda serata. In serata aumento della nuvolosità anche lungo il comparto alpino. Foschie dense e banchi di nebbia durante la notte e al primo mattino sulle medio-basse pianure.

Temperature: in prevalenza stazionarie. In pianura minime generalmente comprese tra -3 e 1°C (con punte fino a 3-4°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 9 e 12°C. Valori localmente più bassi e intorno ai 6-7°C sulla medio-bassa Lomellina. Zero termico in lieve rialzo e intorno a 1800m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura deboli variabili od occidentali, tendenti a disporsi da est in serata e a rinforzare. A 1500m moderati da ovest-sud/ovest. A 3000m moderati o forti da ovest.

Domenica 10 febbraio 2019

Tempo Previsto: cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti ovunque, con deboli precipitazioni sparse, più intense nel pomeriggio sui settori centro-orientali. In mattinata non mancheranno lunghe pause asciutte sulle pianure centro-orientali. Neve inizialmente oltre i 1100 metri, in calo fino a 700-800 metri entro sera lungo i rilievi di Valchiavenna, Val Poschiavo, Valtellina e nel livignasco. In tarda serata schiarite in arrivo sul varesotto.

Temperature: in lieve aumento nelle minime, in moderato calo nelle massime. In pianura minime perlopiù comprese tra 1 e 4°C (con punte fino a 5-6°C nelle zone densamente urbanizzate e in prossimità degli specchi lacustri, mentre valori più bassi saranno registrati nelle conche fredde in prossimità della valle del Ticino), massime generalmente comprese tra 4 e 7°C. Zero termico in moderato calo e intorno a 1300m nelle ore centrali del giorno.

Venti: in pianura deboli orientali, tendenti a disporsi da ovest in serata. A 1500m forti da sud/ovest. A 3000m forti da ovest-sud/ovest.