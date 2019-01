Ancora sole sul Lecchese, ma le temperature sono in calo

Un'altra settimana all'insegna del bel tempo e del sole. Le previsioni meteorologiche indicano da oggi, lunedì 7 gennaio, sino al prossimo weekend compreso una situazione di stabilità.

Sarà ancora il sole, dunque, a farla da padrone, prolungando l'assenza già duratura di precipitazioni che ha portato all'innalzamento dei livelli di guardia per l'allerta incendi.

Le temperature, però, sono destinate ad abbassarsi, a causa di una depressione in spostamento dall'Artico e in avvicinamento dai Balcani che a metà settimana raggiungerà anche l'Italia, da Nord a Sud. Nel nostro territorio questa depressione non dovrebbe portare precipitazioni ma correnti fredde con abbassamento sensibile delle minime e più contenuto delle massime.