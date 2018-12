L'allerta per incendi boschivi diventa arancione: l'inizio del 2019 fa paura

Nuova allerta della Protezione civile di Regione Lombardia per quanto concerne il rischio incendi. Un bollettino di colore arancione (rischio moderato) è stato diramato nella giornata di oggi, lunedì 31 dicembre, a mezzogiorno; l'allerta è valida sino a prossimo aggiornamento.

Le condizioni meteo attuali, con clima stabile, assenza di pioggia e venti moderati, favoriscono infatti lo sviluppo e la propagazione di incendi boschivi nella nostra zona prealpina, come verificatosi purtroppo domenica sull'Altolario e in Valsassina. Tutte le squadre di antincendio del territorio sono state messe in preallarme.

La sintesi meteorologica

I rinforzi di vento dal quadrante settentrionale previsti per le giornate del 30 e 31 dicembre hanno causato un aumento del disseccamento e un conseguente aumento del rischio incendi boschivi.

Nella seconda parte della giornata del 1° gennaio, a partire dal pomeriggio, intensificazione del vento dal quadrante settentrionale, a interessare dapprima i rilievi alpini più settentrionali, quindi tra tardo pomeriggio e sera anche la fascia prealpina, più marcatamente quella occidentale, in particolare a quote superiori ai 500 metri, con graduale disseccamento nelle zone interessate. Grado di pericolo in aumento a partire dalla seconda parte della giornata.

Si segnalano pertanto condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori alpini, prealpini e appenninici. Per mercoledì 2 gennaio, grado di pericolo in aumento in concomitanza con un deciso aumento dell'intensità dei venti diffusamente sulla regione.

Temperature in calo dal 2 gennaio

Per quanto riguarda le temperature, dal 2 gennaio è prevista l'irruzione di una corrente artica sull'Italia, che abbasserà sensibilmente la colonnina di mercurio, riportando a valori tipicamente invernali con minime sotto zero e massime intorno ai 5-6° C. Al momento non sono previste precipitazioni per la prima metà di gennaio 2019.