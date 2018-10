A lezione sul lungoAdda per imparare l'utilizzo del defibrillatore

Lezioni per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico questa mattina al Lavello. Proprio sul lungoAdda di Calolziocorte - come in centro città - è infatti posizionata una colonnina con l’attrezzatura del DAE per il pronto intervento in caso di malori cardiaci. I Volontari del Soccorso di Calolziocorte guidati dal presidente Roberto Carsana, in accordo con l’Amministrazione comunale, hanno tenuto un corso per illustrare ai cittadini interessati come utilizzare l’importante strumento e per spiegare le tecniche base di rianimazione.

Tra i partecipanti alle lezioni e alle prove anche il consigliere delegato alle associazioni, Marco Bonaiti (che ringraziamo per le foto), insieme all’assessore alla Protezione civile Cristina Valsecchi. «La Regione ha chiesto ai Comuni di attivare questo corso, noi abbiamo superato il numero minimo richiesto organizzando l'incontro di questa mattina proposto anche a Olginate, Garlate (zona bocciofila ndr) e Pescate - commenta Cristina Valsecchi - Ringraziamo i volontari del Soccorso, e quelli delle altre associazioni del territorio che hanno collaborato. Dopo l’incontro teorico lunedì sera a Vercurago, oggi abbiamo eseguito le prove pratiche. È stato molto utile e interessante. A Calolzio abbiamo due defibrillatori, stiamo pensando di organizzare iniziative di raccolta fondi per acquistarne altri».

