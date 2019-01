Il giovane lecchese Filippo Valsecchi campione del mondo di pasticceria

Campione del mondo di pasticceria. Il ventenne lecchese Filippo Valsecchi - abitante a Erve - ha conquistato poche ore fa il primo posto alla 40esima edizione del Sigep, il Salone mondiale del Dolciario artigianale che Italian Exhibition Group ha organizzato nel quartiere fieristico di Rimini. Filippo ha rappresentato l’Italia insieme al collega Vincenzo Donnarumma di Napoli in questa prestigiosa competizione internazionale dedicata all’arte dei dolci e dei dessert.

Le giovani "pastry star" della caegoria Under 23 provenivano da Australia, Cina, Croazia, Filippine, Francia, India, Italia, Russia, Singapore, Slovenia e Taiwan. La squadra italiana si è imposta conquistando gradino più alto del podio dove Filippo è salito alzando la coppa al suono della celebre canzone “We are the Champions”.

Residente a Erve, cresciuto all'Istituto alberghiero di Casargo e noto anche per la rinomata attività di pasticceria di famiglia ArteSapori di Oggiono e Lecco, Filippo ha prodotti nuovi dolci puntando su bontà, qualità e perfino estetica del prodotto. E ha trionfato. Tantissimi in questi primi minuti i commenti sui social di parenti, amici e sostenitori del giovane e bravissimo pasticciere, orgoglio lecchese.

