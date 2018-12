Completati i nuovi giochi in centro Calolzio, ora tocca al maxischermo

Sono terminati i lavori per la realizzazione dei nuovi giochi inclusivi in piazza Vittorio Veneto, davanti al municipio di Calolziocorte. Già da oggi alcuni bambini hanno iniziato a giocare sui nuovi impianti realizzati a costo zero dall'Amministrazione comunale grazie a un bando pubblico al quale ha lavorato il Consigliere comunale Daniele Butti.

Il nuovo spazio attrezzato è dotato di una nuova pavimentazione più sicura e consona alla presenza dei bambini, come chiesto da genitori e cittadini e come già previsto nel progetto. Tra i colorati giochi, anche scivolo e altalene.

Come annunciato dal sindaco Marco Ghezzi e dall'assessore alle Opere pubbliche Dario Gandolfi, ora la "valorizzazione" della piazza e del centro città proseguirà con la sistemazione di un maxischermo che avverrà già nelle prossime settimane, con il via libera al posizionamento dei tavolini all'esterno da parte del bar e, più avanti, con la collocazione di un palco per le manifestazioni. Resta invece ancora aperto il dibattito sulla possibilità o meno di aprire la parte bassa della piazza alle auto per posteggi veloci.

