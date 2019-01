I volontari Avis in visita alla casa di riposo di Olginate

I volontari dell'Avis di Olginate in visita agli anziani della casa di riposo del paese. In occasione della conclusione delle festività e in particolare dell'Epifania, i pazienti della Rsa "Don Luigi Gilardi" sono stati raggiunti da una delegazione dell'associazione donatori di sangue per trascorrere alcune ore in allegria e in compagnia.

Una volontaria dell'Avis (come si vede nelle foto) si è vestita da befana e, insieme al personale della struttura, sono stati distribuiti dolci ai nonni, tra musica e sorrisi. La iniziative che vedono protagonista l'Avis Olginate non finiscono qui. Domenica i volontari dell'associazione prenderanno parte anche alla manifestazione "Rivivi Santa Maria".

