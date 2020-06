Abbadia ha festeggiato la centenaria Teresa Bottazzi

Virtuali le candeline sulla torta, reali i 100 anni raggiunti nei giorni scorsi. Teresa Bottazzi ha festeggiato il secolo di vita attorniata dall'affetto e dalla vicinanza di tutti i suoi famigliari unitamente all'affetto della comunità di Abbadia Lariana, dove vive, con gli auguri espressi e portati personalmente dal sindaco Roberto Azzoni e dall'assessore ai Servizi sociali Cristina Bartesaghi (vedi foto sotto).

Teresa ha lavorato per oltre 30 anni presso l'Ufficio Anagrafe del paese. Sorridente, a lungo frequentratrice con vitalità del centro diurno per anziani, Teresa è madre di due figlie. Giuliana ci confida: «Siamo sempre accanto alla mamma, per qualsiasi esigenza, ma devo dire che se la cava ancora egregiamente da sola e finché sarà cosi noi non faremo altro che assecondarla felici».

La festeggiata porta con sè anni di storia e di ricordi uniti a quella saggezza dettata dal lungo vivere. Una situazione che è un vero e proprio marchio della famiglia Bottazzi, unendo le sorelle al comune denominatore della longevità. Guerina il prossimo settembre soffierà sulle sue 103 candeline. Mary, che aveva lavorato da impiegata alla Gilardoni Raggi X di Mandello del Lario, ne ha compiuti 97 l'ottobre scorso. Quasi 300 anni in tre.

Oggi intanto è la festa di Teresa, alla quale, insieme agli auguri e all'immancabile mazzo di fiori per il compleanno, va anche un grazie a Teresa per quanto ha insegnanto e ha ancora da insegnare ai suoi cari e alle nuove generazioni.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)

