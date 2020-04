Dagli alpini di Calolzio un aiuto concreto ai Volontari del Soccorso

Anche il Gruppo Alpini “Pippo Milesi” di Calolzio risponde alla richiesta di aiuto dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte che da sempre, e più che mai in questa situazione di estrema emergenza, svolgono sul territorio della Val San Martino un attento, costante e preziosissimo operato.

Nei giorni scorsi, il direttivo guidato dal capogruppo Claudio Prati ha disposto un bonifico di 700 euro in favore dell’associazione di via Mazzini per l’acquisto di materiali e dispositivi di protezione personale necessari per le diverse attività di soccorso. Il bel gesto delle penne nere (nella foto di repertorio scattata durante la taragnata benefica dello scorso ottobre) si unisce a quelli messi in atto di recente - sempre a favore del Soccorso - anche da parte di altre realtà associative e sportive della valle San Martino e dell'Olginatese.

