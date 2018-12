Lotta a bullismo e cyberbullismo: gli studenti dell'IMA in visita dai Carabinieri

Nell’ambito dell’Educazione alla Legalità, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecco hanno incontrato cinquanta ragazzi delle classi 5^ elementare dell’Istituto Scuola Maria Ausiliatrice di Lecco e i genitori sul tema “Bullismo e cyberbullismo”. Nel corso due incontri, distinti per genitori ed alunni a cui hanno partecipato le insegnanti, sono stati fornite molte informazioni su come individuare e gestire comportamenti posti in essere dai “bulli”. I ragazzi e i genitori sono stati invitati a riflettere sulla necessità del rispetto per le regole e soprattutto degli altri individui.

Il progetto si è concluso con la visita delle due quinte alla sede del Comando Provinciale, nella mattinata del 30 novembre 2018, nel corso della quale gli alunni hanno donato delle filastrocche e dei disegni con i quali hanno ringraziato i Carabinieri per gli incontri sul bullismo. Il principale relatore è stato il Comandante del Comando Provinciale di Lecco, Ten. Col. Pasquale Del Gaudio coadiuvato dal Capitano Alessio Zanella, Comandante della Compagnia di Lecco.

Il progetto, che continuerà con le attività svolte in classe dagli insegnanti, ha visto la partecipazione attenta e interessata degli alunni che hanno sicuramente tratto da esso informazioni e soprattutto motivi di riflessione. Verrà quindi ampliato e approfondito in futuro e si auspica la partecipazione anche delle altre classi dell’Istituto.

