Via l'amianto da Bellano: buona partecipazione al bando

Entra nel vivo il progetto "Via l'amianto da Bellano" con la chiusura del bando attraverso il quale l'Amministrazione del paese lacustre prevede un contributo per lo smaltimento di manufatti in amianto.

«Siamo davvero soddisfatti - dichiara il Presidente dell'Unione dei Comuni di Bellano e Vendrogno Antonio Rusconi - e crediamo lo debba essere tutta la comunità di Bellano e Vendrogno. Con questo progetto in una prima fase con lo sportello amianto siamo andati a registrare manufatti e porzioni di amianto presenti nel territorio e successivamente con il bando a sostenere e promuovere lo smaltimento di questi siti così pericolosi per la salute di tutti. Hanno partecipato 14 cittadini, di cui 2 di Vendrogno, per un contributo totale di circa 10.700 €; un risultato importante che permetterà di eliminare diversi mq di materiale killer per l'ambiente e la salute dei cittadini».

Nel 2018 l'Amministrazione, in collaborazione con Legambiente, aveva previsto l'apertura dello sportello amianto per raccogliere dati e informare i proprietari di porzioni, anche se piccole, di amianto da smaltire. Successivamente era stata avviata un'ulteriore ricognizione così da provare a ottenere una mappatura il più possibile completa dei siti contaminati. Infine, verso la fine dell'anno, è stato indetto un bando con agevolazioni per coloro che provvederanno alla rimozione dell'amianto.

«Il bando prevede un contributo fino all'80 % delle spese sostenute, fino a 1.000 €, per ogni sito in cui è presente amianto - spiega Rusconi - La partecipazione riteniamo sia stata davvero ottima e entro agosto i nostri due Comuni saranno finalmente liberati da una quantità importante di amianto».