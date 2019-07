Bellano, ripristinato il doppio senso di circolazione sulla Sp72

Una boccata d'ossigeno per il traffico lungo la strada del Lago. È stato infatti ripristinato il doppio senso di circolazione lungo la Sp72 nel territorio comunale di Bellano, in località Tre Madonne. La tratta in questione era stata colpita da uno smottamento. Per motivi di sicurezza e per rendere possibile lo svolgimento dei lavori di ripristino della parete a lato della carreggiata, era stato istituito il senso alternato di marcia.

L'ordinanza n. 31 è stata revocata oggi con un nuovo provvedimento firmato dal dirigente provinciale Angelo Valsecchi che dispone "Il ripristino del doppio senso di circolazione al pk 76+600 della Sp72 del Lago di Como a partire dalle ore 16 di venerdì 5 luglio.

La buona notizia è stata rilanciata anche da "Bellano Guarda Avanti". «Riapre oggi dalle 16, eliminando il senso unico alternato e quindi ripristinando il doppio senso di circolazione, la strada provinciale 72 in località tre madonne - scrive su Facebook il gruppo di maggioranza che sostiene il sindaco Antonio Rusconi - Un bel respiro per un collegamento viabilistico fondamentale per il territorio per il quale fin dal primo evento franoso ci siamo mossi per risolvere il problema il più velocemente possibile. Ringraziamo Regione Lombardia per i fondi necessari ai lavori di messa in sicurezza e coloro che hanno collaborato per provare a minimizzare i disagi negli scorsi mesi. Sono stati eliminati i new jersey, mentre l’impianto semaforico verrà mantenuto in modalità lampeggiante per poter essere utilizzato sporadicamente nei prossimi giorni così da consentire di ultimare piccoli lavori di finitura e lo smantellamento del cantiere».