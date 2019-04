Calolziese protagonista in prima serata al gioco dell'età condotto da Enrico Papi

Giovane operaio calolziese protagonista della trasmissione "Guess My Age" condotta da Enrico Papi su TV8. Si tratta di Alessio Frigerio, che nella puntata in onda lunedì sera alle 20.30 è salito del palco del game show di fronte a due ragazze chiamate a indovinare la sua età.

Papi prevede infatti la presenza di una coppia di concorrenti che deve cercare di azzeccare l’anno di nascita di sette persone mai viste prima per difendere un montepremi di 100.000 euro che si assottiglia ad ogni tentativo. Ad Alessio Frigerio (nella foto) le belle concorrenti, Alice e Carlotta, hanno chiesto di ballare, mostrare le mani, mettersi di profilo fino alla prima ipotesi "36 anni", partendo da un montepremi di 75.000 Euro. Poi ulteriori domande e riflessioni fino al tentativo definitivo: "32 anni". E alle partecipanti al gioco dell'età non poteva andare meglio: sono infatti proprio 32 anni gli anni del calolziese, noto in città anche per essere stato candidato consigliere nella lista "Sentimento civico" guidata da Roberto Monteleone.

Applausi a scena aperta da parte del pubblico ed esultanza da parte delle concorrenti che potranno così continuare a giocare per cercare di conquistare importanti somme di denaro in premio. Alessio ha poi parlato di sé: «Io sono metalmeccanico, ma ho anche molte passioni, tra cui sport, fitness e giardinaggio»... «Un hobby - ha ironizzato il conduttore - che va coltivato».

Alla fine stretta di mano e applausi anche per il trentaduenne calolziese salito così alla ribalta della prima serata televisaviva italiana.

