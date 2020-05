Lavori online e video, le scuole della Valle San Martino celebrano la Giornata della diversità culturale

Anche le scuole dell'Istituto comprensivo di Calolziocorte celebrano la Giornata mondiale della diversità. Dai piccoli dell'asilo agli alunni più "grandicelli" delle medie passando per i bambini delle elementari, in tanti hanno realizzato un lavoro a distanza sul tema. Si tratta di video che puntano l'attenzione sulle ricchezze culturali d'Italia e del mondo, dai sassi di Matera alle ricette tipiche, dagli alfabeti alle favole passando per la musica.

Tutti eleborati molto interessati e curati nei dettagli, frutto di un lavoro virtuale a seguito dell'emergenza Covid. All'opera i docenti e gli alunni dei diversi plessi di Calolziocorte, Carenno, Monte Marenzo, Erve e Vercurago. I video sono stati pubblicati su Youtube e sul sito della scuola e per ciascuno di essi è possibile lasciare un commento.

«Oggi, sebbene in modalità virtuale, si celebra la giornata della diversità culturale - spiega Rita Cardamone, dirigente dell'Istituto comprensivo di Calolzio - L' evento prevedeva, quando non era possibile immaginare quanto successo, una serie di iniziative e performance degli alunni nelle varie scuole. È noto che il nostro Comprensivo, fra i più grandi d'Italia, accoglie una percentuale rilevante di alunni provenienti da Paesi di ogni parte del mondo. Accoglienza, inclusione e solidarietà sociale sono, pertanto, importanti obiettivi da raggiungere».

Temi che hanno ottenuto molta attenzione e interesse, vista la qualità dei lavori realizzati. «La nostra scuola, che crede profondamente nei diritti fondamentali di ogni essere umano ed insegna l'uguaglianza aveva deciso, quest'anno, di partecipare alle celebrazioni della Giornata Mondiale della Diversità Culturale, in programma il 21 del mese di maggio perchè la diversità culturale sia una preziosa risorsa e non un peso, un arricchimento culturale e non una problematicità - prosegue la dirigente scolastica - La commissione "altre culture" coordinata dalla professoressa Zaccagni insieme a tutti i docenti della scuola, nonostante tutto, ha deciso di portare avanti il progetto e garantirne la prosecuzione anche on line, mettendo in atto strategie e risorse differenti e importanti».

Genitori e cittadini possono ora vedere e apprezzare i video collegandosi al sito https://www.istitutocomprensivocalolziocorte.edu.it/

