Cambia Calolzio: «Il Comune tagli l'erba alta, un rischio in questo periodo di allergie»

Scambio di critiche tra il gruppo civico "Cambia Calolzio" e l'Amministrazione comunale in merito al taglio del verde in città. Diego Colosimo, che riveste anche la carica di Consigliere comunale di opposizione, ha diffuso una nota stampa a nome di "Cambia Calolzio" nella quale lamenta l'incuria del verde cittadino con presenza di erba alta (nella foto): «Un rischio per chi soffre di allergie in questo periodo di crisi sanitaria dovuta al Covid-19 - dichiara Colosimo - Diversi cittadini ci hanno segnalato il problema e chiedono interventi». Di tutt'altra opinione la maggioranza, di cui si è fatto direttamente portavoce il sindaco Marco Ghezzi: «Gli esponenti di Cambia Calolzio sono sempre i primi... a chiacchiere». Ecco le due note stampa diffuse nella giornata di oggi.

Colosimo: «L'erba alta un rischio per chi soffre di allergie in questo periodo di crisi sanitaria dovuta al Covid-19»

«Diversi cittadini in questi giorni ci hanno segnalato situazioni di erba molto alta e anche di incuria del verde cittadino. Una situazione anche questa che non porta bene alla città poiché l’erba alta può determinare un rischio per tutte quelle persone che soffrono di allergie con il rischio di gravi crisi respiratorie. Ricordiamo che bambini e anziani, con tali patologie, non possono permettersi di ricorrere alle cure sanitarie ospedaliere in questa situazione di emergenza dove i medici sono impegnati nell’assistenza delle persone colpite dal Covid-19. La scorsa settimana una circolare di Anci aveva definitivamente chiarito, dopo un blocco iniziale, che l’attività di manutenzione del verde può essere svolta liberamente dai comuni e pertanto invitiamo il Sindaco e assessore delegato a dare mandato alla ditta manutentrice per l’avvio del servizio con la massima urgenza. In questo periodo di crisi sanitaria non possiamo permetterci che la macchina amministrativa si fermi o che l’amministrazione sia distratta da media e social perché ogni singolo errore può determinare rischi per la salute della cittadinanza». Cambia Calolzio

Ghezzi: «Cambia Calolzio: sempre primi, a chiacchiere»