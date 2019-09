Camminata del Soccorso degli Alpini, Mandello omaggia "tutti coloro che ci hanno preceduti"

"Camminando per non dimenticarli, a ricordo di tutti coloro che ci hanno preceduti": questa frase ha accompagnato la Camminata non competitiva organizzata dal Soccorso degli Alpini.

L'evento organizzato dal presidente del sodalizio, Giancarlo Alippi, è andato in scena domenica 22 settembre e ha visto ai nastri di partenza 57 marciatori sulla distanza dei 12.100 metri e 142 nella 5.200 metri su percorso cittadino. In palio il Memorial Gildo Molteni, alla sua 23esima edizione, e il Trofeo Soccorso degli Alpini alla 25esima disputa.

Sul traguardo di piazza del Mercato si sono susseguite (nella 12,1 km) Jessica Galleani, Marta Cereda, Irene Mantica nel femminile; Andrea Riva, Mattia Del Molino, Davide Greppi per la categoria maschile. Per la 5,2 km: Maria Scenini, Annalisa Ongania, Anna Riva nella corsa "rosa"; Roberto Bettega, Lorenzo Trincavelli, Danilo Poletti per il settore uomini. Altri premi sono stati consegnati ai giovanissimi partecipanti, da Lorenzo Castelli, Daniele Cialdini, Alice Marcelli a Nikoletta Faggi.