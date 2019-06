Camminata della solidarietà insieme alle penne nere

Premiata la tenacia delle penne nere del gruppo "Pippo Milesi" di Calolzio. Questa mattina, domenica 9 giugno, è infatti andata in scena la tradizionale Camminata della solidarietà "Stop leucemia", e nonostante ben due rinvii a causa della pioggia, la manifestazione ha registrato una buona partecipazione di partecipanti e pubblico. Grandi e bambini hanno corso lungo un percorso di circa 6 chilometri dal centro città al Lungoadda, prima del rientro in piazza Vittorio Veneto per le premiazioni.

Il capogruppo Claudio Prati, l'instancabile Carlo Viganò e gli altri alpini non solo hanno allestito la gara, ma preparato anche un pentolone di polenta taragna, piatto bergamasco non propriamente estivo, ma sempre apprezzato. I fondi raccolti andranno a sostegno dell'Associazione Paolo Belli per la lotta alla leucemia e il finanziamento della Casa del sole. Le penne nere proporranno prossimamente altre iniziative aperte alla cittadinanza, senza dimenticare l'impegno nelle scuole per promuovere la conoscenza della storia e dei valori legati al tricolore.

Nella foto (scattate da Giorgio Toneatto che ringraziamo) si possono vedere la partenza, i primi tre classificati, la donna più giovane, il gruppo più numeroso e la preparazione dei piatti da parte degli alpini calolziesi.

