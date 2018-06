Jonathan ce l'ha fatta: ha spedito una pizza nella stratosfera

Ce l'ha fatta. Ha realizzato un sogno, ha battuto un record a livello italiano: lanciare una pizza nello spazio. Jonathan Polotto, 18enne di Canzo, domenica mattina ha lanciato la sua sonda, con un pallone areostatico, nella stratosfera, raggiungendo l'altezza di 47 chilometri. E all'interno ha inserito uno dei simboli del nostro Paese, una pizza Margherita.

«È andato tutto bene - spiega entusiasta - Ci siamo trovati a Bollate in otto, più molti curiosi e alcune celebrità del web tra cui uno youtuber e un influencer. Il lancio è stato perfetto, per salire la sonda ha impiegato circa due ore e mezza, esplodendo verso le 13.30. Un'ora e mezza più tardi, una volta ricaduta col paracadute sulla Terra, l'abbiamo rintracciata col Gps e recuperata in provincia di Alessandria».

Tutto è filato liscio... come la mozzarella. Anzi, c'è un aneddoto curioso riguardo la pizza - preparata da "Beato te" di Milano - che Jonathan racconta con il sorriso. «Era troppo pesante e abbiamo dovuto rimuovere la burrata. Solo così la sonda ha potuto prendere il volo. Una volta recuperata, l'abbiamo trovata praticamente nelle stesse condizioni di partenza, non me lo aspettavo».

Polotto sta ora montando il video realizzato con le immagini delle telecamere installate a bordo, che descrivono l'intero viaggio della pizza fino alla stratosfera e ritorno. Da mercoledì sarà visibile sul suo canale You Tube.

