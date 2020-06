Carenno, iniziati i lavori di sistemazione della pista forestale

Grazie ad un importante contributo a fondo perso del Gal quattro parchi e al sostegno del Bim di Bergamo, hanno preso il via oggi i lavori di sistemazione della pista forestale fra le località San Carlo e Fornace a Carenno. Lo ha annunciato con soddisfazione il sindaco Luca Pigazzini.

«I lavori prevedono l'allargamento verso la sponda sinistra fino alle dimensioni originali dell'alveo della valle dei cornelli e la sistemazione con relativa traslazione a monte della strada in modo da renderla più agevolmente percorribile - spiega Pigazzini - sia per la manutenzione del corso d'acqua e delle proprietà limitrofe che come percorso ciclopedonale assai frequentato, specie in questo periodo estivo».

L'avvio dei lavori, previsto inizialmente previsto qualche mese fa, non si è potuto effettuare prima di oggi a causa delle limitazioni imposte anche alle procedure di gara nel periodo del lockdown. «Si cercherà di limitare al minimo i disagi anche se non sarà possibile garantire il transito sempre con continuità fino al termine dei lavori».