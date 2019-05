Pescata carpa da record nel Lago di Pusiano: 31 chili!

Una carpa da record nel Lago di Pusiano. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook di Egirent Lago Pusiano, la società che gestisce i diritti di pesca e navigazione sullo specchio d'acqua.

L'esemplare pesa 31 chili ed è stato agganciato da Christian Oosterwijk alla Postazione 11, uno dei tanti appassionati che giungono dall'estero proprio per cimentarsi in questa disciplina. Una carpa di queste dimensioni è un autentico spettacolo per gli amanti del "carpfishing" e un primato da battere per tutti gli altri.

È bene ricordare che si tratta di pesca "no kill" e le carpe, una volta agganciate, vengono subito rimesse in acqua.