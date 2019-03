Casatenovo: inaugurata Piazza Nicholas Green e Riccardo Galbiati

È stata inaugurata sabato 16 marzo, nel pomeriggio, con la scopertura della targa a ricordo in via San Gaetano di Rogoredo a Casatenovo, la piazza intitolata a "Nicholas Green e Riccardo Galbiati donatori di vita", i due giovani, uno americano e l’altro italiano, morti tragicamente in tenera età accomunati dalla scelta di donare gli organi.

Presenti alla cerimonia il sindaco di Casatenovo Filippo Galbiati, Lorena Crippa di Donne & Mamme, Reginald Green, Marco Galbiati e anche il sindaco dei ragazzi Mattia Piazzi.

Tutto questo si è reso possibile grazie al grande impegno e alla battaglia portata avanti dai padri dei due ragazzi, Reginald Green e Marco Galbiati, nel dibattito sulla donazione e sulle motivazioni di chi crede giusto andare oltre l'anonimato di fronte a un importante gesto d'amore come quello della donazione di organi, che permette ad altre persone di tornare a vivere.

Proprio Marco Galbiati nei giorni scorsi è stato impegnato in un lungo tour, prima alla Camera dei Deputati per presentare il suo libro "Il tuo cuore la mia stella".

Nell'occasione, sabato pomeriggio, l'associazione "Donne & mamme" ha donato alla comunità casatese un defibrillatore acquistato anche grazie alla serata dello scorso dicembre in cui Marco Galbiati e Laura Melesi presentarono "Il tuo cuore la mia stella" che racconta la storia di Ricky, del suo incidente e dell'impegno di papà Marco in sua memoria.

Green: «Lecco generosa con me»

Reginald Green, papà di Nicholas, sabato mattina è stato inoltre ospite a Lecco, dove ha visitato il parco intitolato a suo figlio in cui di recente il Comune ha piantumato due alberi. Presente, fra le varie autorità, il presidente provinciale dell'Aido Giuseppe Larosa.

«Sono molto emozionato nell'essere qui - ha commentato Reginald Green - Lecco è sempre stata molto generosa con la mia famiglia».

