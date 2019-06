Chicchi di grandine come noci piovono su valle San Martino e Brianza

Una violenta grandinata si è abbattuita ieri sera sui Comuni della valle e su quelli della vicina Brianza lecchese, in particolare tra Imbersago, Brivio e Calco. Oltre ai disagi non sono mancati danni come nella frazione di Arlate dove la grandine ha distrutto i lucernari di un immobile pubblico dove si stava tenendo un'assemblea.

Impressionanti le dimensioni dei chicchi di grandine: in alcuni comuni come Calolzio, Monte Marenzo e Torre De' Busi sono piovuti grandi come noci. Emblematiche le foto che riportiamo, scattate da alcuni nostri lettori (si ringraziano in particolare Angelo Fontana e Ilaria Bonaiti) e dal sindaco di Torre Eleonora Ninkovic la quale, insieme al parroco don Daniele Plebani, altri amministratori e volontari, si è attivata per la pulizia delle strade. Alcuni tratti della valle San Martino sembravano letteralmente imbiancati. Pericolo e rischio incidenti lungo le strade, con i veicoli costretti a procedere lenti e a fermarsi per evitare danni e incidenti, mentre sui vetri si sentiva il fragore dei colpi di grandine. Anche sui social è stato un tam tam di immagini con immortalate le "super chicce".

Da segnalare infine che il sindaco della vicina Cisano Bergamasco, Andrea Previtali, ha annunciato la chiusura nella mattinata di oggi della via Tre Fontane, dal Mollificio Sant'Ambrogio alla sosta, per la pulizia di fango e detriti.

Gallery