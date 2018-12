Chiusura di Tele Unica, Brivio: «Viene meno un servizio importante»

Venerdì sera, nel corso dell'ultimo consiglio del 2018, il sindaco di Lecco Virginio Brivio ha detto la sua sull'annunciata chiusura di Tele Unica, che nei primi giorni di gennaio cesserà di esistere dopo circa trent'anni di vita. Il consigliere di minoranza Alberto Anghileri ha chiesto al primo cittadino di adoperarsi per evitare che quanto annunciato possa effettivamente accadere.

Brivio sulla chiusura di Tele Unica

«Appresa con dispiacere la notizia dell'interruzione dell'attività di TeleUnica, storica emittente del nostro territorio, esprimo la mia preoccupazione per il venir meno di un servizio importante, l'unico canale televisivo di Lecco, fondamentale anche per le persone talvolta impossibilitate a utilizzare la rete o a seguire la carta stampata. Penso che la pluralità e la varietà delle fonti di informazione sia un valore importante, da tutelare e difendere. Colgo l’occasione per manifestare la mia solidarietà ai giornalisti e a tutti i lavoratori dell'azienda e mi preoccuperò personalmente, coinvolgendo la capigruppo, di approfondire la situazione con la speranza che nel frattempo possano aprirsi opportunità o soluzioni condivise che ne evitino la chiusura».