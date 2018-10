Concorso "Territori mutanti", tre scuole lecchesi premiate in Regione

Tre le scuole della provincia di Lecco premiate oggi all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, nell'ambito del concorso "Territori mutanti".

Alla premiazione, hanno partecipato il presidente della Regione Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi. Il progetto, giunto alla 12esima edizione e rivolto a tutte le scuole lombarde, ha lo scopo di avvicinare le classi al territorio, attraverso uscite didattiche e approfondimenti in classe ed è collegato alla proposta di Sistema Parchi "Natura in Movimento". I ragazzi sono stati chiamati a produrre dei video o album fotografici per interpretazione i territori naturali locali, in un'ottica di conservazione ma anche di evoluzione.

Si è aggiudicata il primo premio ex aequo nella categoria "Boy&girl" la scuola secondaria di primo grado M.Kolbe (Istituto comprensivo di Calolziocorte) di Vercurago (LC) per il video "I cambiamenti ambientali, naturali e antropici", con la motivazione "Bella inchiesta corale sullo stato di salute di un'oasi naturalistica e della sua interazione con il lavoro dell'uomo, che continuamente trasforma il paesaggio". Primo premio anche per il liceo scientifico Agnesi di Merate che, nella categoria "Teenager", aveva presentato il lavoro "Occhio alla frana", per la motivazione: "Una spiegazione corale e scientifica di cosa sia una frana, eseguita con il taglio accattivante di un servizio di un TG regionale".

Il Premio speciale nella sezione "Boy&girl" per la scuola secondaria di primo grado La Valletta Brianza - I.C. Don P.Pointigner del comune in provincia di Lecco, per il video "Due giorni nei parchi", con la motivazione: "Una presentazione completa che sviluppa in modo approfondito tutti i cinque temi di Natura in Movimento con un complesso lavoro di elaborazione di numerosi materiali bibliografici".

