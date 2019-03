La mandellese Linda in gara nel concorso musicale di Amnesty International

Mandellesi (e non solo), date una mano a una vostra valida e intraprendente concittadina. Linda Eileen Spandri, cantautrice folk, ha infatti bisogno di una mano per cercare fortuna al concorso "Voci per la libertà", organizzato da Amnesty International sul tema delle migrazioni.

Spandri partecipa con il suo brano in laghee "Acqua cont el saa" (contrassegnato dal n° 32), e uno dei posti per la finale del concorso verrà deciso dai voti degli utenti di Internet.

«L'idea di partecipare è nato perché il tema dei diritti umani è sempre forte - racconta Spandri - Le migrazioni rappresentano un fenomeno di grande attualità. Come quasi ogni famiglia di italiani, anche noi abbiamo avuto un antenato che è partito per l'America e non è più tornato, per cui lo sentivo un po' anche mio. A conti fatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, interessa tutti noi».

«Avevo già partecipato ad altri concorsi e mi era capitato anche di comporre un brano per Amnesty International, in occasione di un evento svoltosi a Milano. La passione per la musica è di lunga data, suono e canto da una quindicina d'anni, principalmente il pianoforte ma anche la chitarra e la fisarmonica. Negli ultimi anni ho avuto una svolta folk, in italiano e in dialetto. Le mie fonti di ispirazione? La musica irlandese e i cantautori italiani. La scorsa estate ho dato alle stampe il mio primo album, un'autoproduzione, "Una vecchia canzone", disponibile nei principali store tra cui Itunes e Spotify».

Votare per la canzone di Linda è semplice: non è necessario registrarsi, è richiesto soltanto ascoltare almeno tre brani.