Il soccorso entra al "Badoni": 220 studenti abilitati all'utilizzo del defibrillatore

Sono 220 gli studenti - oltre a quattro insegnanti - dell'Istituto tecnico industriale "A. Badoni" di Lecco abilitati all'utilizzo del defibrillatore.

Si è concluso sabato 23 febbraio il corso tenuto da istruttori qualificati del territorio, scattato lo scorso 26 novembre 2018, che è valso ai ragazzi delle classi quinte un attestato regionale e diversi crediti formativi per il loro anno scolastico.

Le lezioni si sono tenute al sabato, durante la normale attività didattica, per un totale di cinque ore per ciascuna classe, e hanno dispensato nozioni di rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del defibrillatore, disostruzione delle vie aeree. Il tutto grazie al prezioso contributo di sette istruttori del Soccorso degli Alpini di Mandello, due del Soccorso Bellanese, due della Croce Bianca di Milano e Merate.

Non è una prima volta. Al Badoni due anni fa fu tenuto un primo corso, con la formazione di 44 ragazzi. Grazie all'interesse della professoressa di educazione fisica Federica Benedum, quest'anno l'iniziativa è stata ampliata e ha interessato tutte le classi quinte.

«Un traguardo importante per i ragazzi, ma soprattutto un cospicuo numero di persone che possono essere di aiuto in caso di arresto cardiaco sul territorio - commenta a Lecco Today Giancarlo Alippi, presidente del Soccorso degli Alpini - Siamo rimasti molto soddisfatti dell'interesse dimostrato dagli studenti, anche gli insegnanti hanno confermato che l'iniziativa è stata accolta con un buon entusiasmo. Alla conclusione del corso ho detto ai ragazzi che non è fondamentale che diventino soccorritori, ma che quantomeno si avvicinino al mondo del volontariato».

Gallery