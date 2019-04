Demolito lo storico deposito di bici e moto in piazza della stazione, posteggi in arrivo

È stato demolito nei giorni scorsi lo storico immobile in piazza della stazione a Calolziocorte, utilizzato da fine anni Cinquanta ai primi Novanta come deposito di motorini e biciclette. Entrano così nel vivo i lavori per la creazione di una decina di nuovi posti auto pubblici a servizio dei pendolari.

L'intervento pubblico è il frutto di un accordo tra le Ferrovie e l'Amministrazione comunale di Calolziocorte per riutilizzare gli spazi fino a una decina di giorni fa occupati da quel deposito vuoto e inutilizzato da quasi vent'anni, dopo essere stato per tre decenni un punto di riferimento per coloro che da varie località del circondario raggiungevano la stazione in bici o in moto per poi recarsi al lavoro in treno.

Lo spazio intorno all'ex stabile, concesso in comodato d'uso al Comune, è tuttora transennato con tanto di cartelli di diveto di sosta dopo l'inizio delle opere avvenuto l' 8 aprile. Gli stalli di sosta saranno liberi. Intanto, con l'abbattimento dello storico "ricovero delle bici" della stazione, se n'è andato un altro pezzo di storia calolziese.

