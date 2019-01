Lo storico fotografo del paese Francesco festeggia le nozze di diamante con la sua Irene

Per tutti, a Mandello, è il fotografo. E tutt'oggi - grazie all'attività di figli e nipoti - il suo cognome è legato indissolubilmente a questo mondo. Intere generazioni di mandellesi, in tempi in cui l'era digitale era lungi dallo sconvolgere il pianeta, hanno sviluppato le proprie istantanee da lui. E proprio oggi, 31 gennaio, Francesco Gala riceve lo speciale augurio dei suoi concittadini per un prestigioso anniversario: 60 anni di matrimonio con la moglie Irene, proprio nel giorno del suo 87° compleanno.

Un ritratto del noto professionista e commerciante è stato tracciato da Claudio Bottagisi, storico cronista mandellese, sul suo sito ufficiale. In gioventù Francesco Gala lavorò alla "Gilardoni Raggi X", occupandosi tra l'altro della camera oscura, e fu così che nacque quella passione per la fotografia che lo portò ad aprire lo storico negozio di Via Parodi e successivamente un altro in Via Manzoni a Mandello basso.

Francesco conobbe Irene Rusconi per un segno del destino, «e fu una fortuna», come ha confidato a Bottagisi. Il 31 gennaio 1959, nel giorno del suo 27° compleanno, a Dervio fu celebrato il matrimonio. Sei decenni più tardi i due coniugi, con i figli Roberta e Michele e tutti i familiari, festeggiano le nozze di diamante (in programma anche una messa celebrativa alla chiesa di San Lorenzo). Aggiungiamo i nostri auguri a quelli di tutti i mandellesi.

(Si ringrazia Claudio Bottagisi per la collaborazione)