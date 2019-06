Garlate, a nuovo 25 posteggi pubblici

Dopo il rifacimento della pavimentazione, nei giorni scorsi è stato riaperto al pubblico il parcheggio di via Madonnina delle Rose a Garlate.

«Si tratta di un altro tassello nelle opere di riqualificazione delle aree pubbliche del paese - fa sapere l'Amministrazione comunale (nella foto il municipio) - Il posteggio in questione è localizzato nella parte sud del paese, nei pressi della rotonda del Ruminon. Sono 25 posti auto importanti per quella zona del paese e anche per la fruibilità del lungolago. I lavori saranno completati con la posa di cestini e di siepi sul perimetro».

Nelle scorse settimane a Garlate sono state inoltre riqualificati diversi parchi e, grazie alla Protezione civile, è stato rimesso a nuovo il sentiero di San Damiano.