La Giornata di raccolta del farmaco quest'anno durerà una settimana

Il Banco farmaceutico compie vent'anni e per l'occasione la Giornata di raccolta del farmaco durerà una settimana, dal 4 al 10 febbraio, anche se il clou sarà sabato 8.

In questi giorni, sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all'iniziativa (riconoscibili dal fatto che espongono la locandina della Grf). I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche. La Giornata è resa possibile da quasi 24mila volontari che svolgono il turno in farmacia e da oltre 15mila farmacisti.

A Lecco e provincia, la Giornata si svolgerà in circa 40 farmacie, grazie anche alla collaborazione di oltre 200 volontari. I farmaci raccolti aiuteranno 7 enti assistenziali del territorio. Durante l'edizione del 2019 sono state raccolte 3.317 confezioni di farmaci (pari a un valore di oltre 24mila euro) che hanno aiutato più di 5mila assistiti.

Le associazioni coinvolte nel Lecchese

I farmaci raccolti nel Lecchese quest'anno saranno destinati ai seguenti enti o associazioni:

La Nostra Famiglia di Bosisio Parini

Caritas decanale di Lecco

Caritas - Centro di ascolto di Oggiono

Società San Vincenzo de' Paoli di Lecco

Cooperativa L’Arcobaleno

La Bussola cooperativa Il Sentiero di Merate

Comunità Casa la Vita di Lecco