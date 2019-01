Giovane studente calolziese premiato alla Camera

Dopo la laurea con 110 e lode in Scienze Politiche, la partecipazione al prestigioso Master in Global Marketing promosso dal Centro studi Comunicare l’Impresa e dalla Fondazione Italia Usa. Lunedì la premiazione presso la Camera dei Deputati per i risultati ottenuti nel proprio percorso di studi.

Protagonista di questi importanti riconoscimenti è il giovane calolziese Davide Andreotti, 25 anni. Appasionato di informatica, Europa e politica internazionale - e diplomato al liceo scientifico Maria Ausiliatrice di Lecco - Davide è stato invitato a partecipare al master per gli eccellenti risultati universitari ottenuti. Proprio l’Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze Politiche) è stata selezionata dal Ministero dell'Istruzione per ricevere fondi da utilizzare in ricerca e istruzione. Nei giorni scorsi, sempre a Roma è stata premiata un’altra eccellenza lecchese, lo studente Mattia Costadoni.

«Ho avuto questa possibilità grazia all'ateneo dove ho studiato e dove mi sono laureato con una tesi in inglese dedicata a facebook e ai partiti politici - spiega Davide Andreotti - Il master, sostenuto economicamente dalla Fondazione Italia Usa, non è ancora concluso. La cerimonia di Roma ha premiato il mio successo accademico precedente. Sono molto soddisfatto. Sto continuando a studiare in concomitanza con la ricerca di un lavoro. Sogno di poter lavorare a livello internazionale, magari con l'Unione Europea o nel settore della cooperazione tra Paesi».

Il giovane e già affermato studente è vicepresidente dell'associazione "L'Altra via" di Calolziocorte, impegnata ambito culturale e sociale, e cofondatore della sezione lecchese del Movimento Federalista Europeo.

