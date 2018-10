Il dottor Missaglia in Rai dalla Isoardi per illustrare le virtù della zucca

In questo mese tornerà per la terza volta in qualità di medico dietologo a “La Prova del cuoco” in diretta su Raiuno. È ormai ospite fisso della trasmissione condotta da Elisa Isoardi dedicata alla cucina, il dottor Marco Missaglia, specialista in Scienza dell’alimentazione e dietologia di Mandello.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 31 ottobre a partire dalle 11.30, con una puntata da non perdere sulla zucca, ortaggio autunnale per eccellenza, in perfetto tema nel periodo di Halloween. Il dottor Missaglia spiegherà le virtù salutistiche della zucca e il suo impiego in cucina con un occhio alla prevenzione e al benessere. Insieme a Missaglia nella trasmissione condotta da Elisa Isoardi (con la sfida ai fornelli di due concorrenti a settimana supportati da chef di fama e all’approfondimento sul cibo) anche Augusto Tocci, famoso agronomo di Arezzo anch’egli divenuto un volto noto del piccolo schermo come divulgatore scientifico nell’ambito dell’alimentazione.