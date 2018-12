Chiusure, restringimenti, deviazioni: come cambia la viabilità a Lecco

Sono numerose le modifiche alla viabilità della prossima settimana nel territorio comunale di Lecco. Riportiamo l'elenco completo.

PIAZZA BIONE, il 3 dicembre o, in caso di maltempo il 4 dicembre parziale restringimento per lavori di allacciamento acquedotto (Impresa Bianchi Costruzioni di Ballabio per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA PONTE ALIMASCO, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di posa fibra ottica dal 3 al 7 dicembre (Impresa Sittel per conto di Telecom Italia Spa);

VIA SOLFERINO e CORSO MATTEOTTI tratto dal civico 33 al civico 57 temporanee brevi chiusure per rilievo manufatti pozzetti fognatura comunale il 5 e 6 dicembre (Impresa BMB Ingegneria srl di Muggiò per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA DON POZZI, ingresso da via XI Febbraio, CORSO P. SPOSI, ingresso da viale Montegrappa, MONTE SABOTINO, ingresso da via Gorizia, VIA MAZZUCCONI, ingresso da via Arrigoni temporanei parziali restringimenti brevi per rilievo manufatti pozzetti fognatura comunale il 5 e 6 dicembre (Impresa BMB Ingegneria srl di Muggiò per conto di Lario Reti Holding Spa);

VIA AQUILEIA, tratto all'altezza del civico 6, parziale restringimento per lavori di allacciamento alla rete di bassa tensione dal 5 al 6 dicembre (Impresa Piazza Carlo & C. Srl di Introbio per conto di Enel Distribuzione spa);

VIA DON POZZI, tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, totale chiusura oltre alla totale chiusura e divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli, nelle vie Cantarelli e Pascoli (ambo i lati) in occasione della partita di calcio presso lo stadio "Rigamonti-Ceppi" dalle 12 alle 18.30 di domenica 9 dicembre;

VIALE DANTE (tratto di controviale compreso tra via F:lli Cairoli e Piazza Manzoni) e PIAZZA MANZONI (controviale) totale chiusura dalle 7 alle 21 del 9 dicembre per svolgimento manifestazione "Bancarelle in centro - Natale 2018" (Promozioni Confesercenti di Bergamo).

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il Servizio viabilità allo 0341 481233 e il Servizio manutenzione allo 0341 481372.