Lavori in corso lungo la strada della Rocca, probabile riapertura a metà settimana

Lavori in corso in via Della Rocca a Valmadrera per la messa in sicurezza della parete rocciosa che si affaccia a picco sulla strada Lecco-Bellagio.

L'intervento, avviato nei giorni scorsi, è stato promosso dal Comune di Valmadrera ed entro la metà della prossima settimana il traffico dovrebbe riaprire. Lo ha reso noto in un post su Facebook il sindaco Antonio Rusconi postando anche alcune foto dell'area interessata dai lavori tecnici di verifica (vedi immagini qui riportate).

«Pur essendo i sassi caduti durante l’ultimo episodio temporalesco non di grandi dimensioni e tutti all’interno delle reti di protezione - ha spiegato Rusconi - si è reso necessario un intervento a monte di verifica tecnica e geologica, seguito dalle relative opere immediate di ulteriore messa in sicurezza. Si prevede con la dovuta certificazione di poter riaprire il traffico entro la metà della prossima settimana. Eventuali variazioni saranno successivamente comunicate».

