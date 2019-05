Le sculture di Antonio Guerra in mostra all'Isolago

Alcune delle sculture più belle di Antonio Guerra in mostra all'Isolago di Lecco. Già da qualche giorno, e per almeno altre due settimane, il negozio Mondial Udito esporrà nelle proprie vetrine quattro sculture firmate dal noto e stimato artista calolziese (nella foto sotto), già autore di opere come l'Abbraccio di Vercurago e il monumento di Telethon posizionato alla rotonda dell'Esselunga.

Si tratta dell'Eleganza realizzata in quarzite rosa, della Maternità in pietra di Lecce, di Maria e Gesù in marmo e di Maria Stella del Mattino in marmo statutario di Carrara.

«Abbiamo deciso di sostenere questo bravo artista e di far conoscere una volta di più le sue opere - commenta il vercuraghese Alberto Bonacina di Mondial Udito - Se qualcuno fosse interessato ad acquistarle, o ad avere informazioni più in generale sulle sculture di Antonio, può entrare in negozio e parlare direttamente con me. Siamo felici di ospitare la sua arte. Queste quattro opere resteranno esposte almeno per tutto il mese di maggio».

