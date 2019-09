Le proprietà della zucca spiegate in Rai dal dottor Missaglia

L'estate si incammina verso la conclusione e l'autunno si avvicina con i suoi colori e i suoi frutti. Fra questo, la zucca, che attira sempre più interesse per il suo ottimo sapore e le proprietà salutistiche. Di questo domani mattina, giovedì, parlerà a Rai Uno il medico Marco Missaglia. Il nutrizionista di Mandello sarà infatti protagonista di un'altra puntata della trasmissione "Tuttochiaro" condotta da Monica Marangoni (insieme a lui nelle foto). Dopo i periodici interventi da giugno ad agosto per parlare dei benefici di frutta e verdura, Missaglia punterà ora l'attenzione sulle proprietà della zucca che con i suoi colori ricchi di betacarotene e polifenoli può rivelarsi un'alleata preziosa della salute ed è indicata anche per i diabetici e per coloro che soffrono di obesità.

«Per me è una bella soddisfazione essere stato convocato per quest'ultima puntata del programma - spiega lo specialista lecchese in Scienze dell'Alimentazione - Si tratta del quarto programma a tema a cui partecipo in Rai. Voglio dare il mio piccolo apporto per fare conoscere i benefici che possiamo trarre ogni giorno da un'alimentazione sana ed equilibrata». Appuntamento dunque a giovedì 5 settembre alle ore 10.30 su Rai Uno.

