Il mercato di Calolzio si terrà anche martedì 2 giugno

Niente sosta festiva, posticipo o rinvio. L’Amministrazione comunale di Calolziocorte ha reso noto che il mercato cittadino settimanale si terrà il giorno 2 giugno, invece di anticiparlo al 1° giugno come da regolamento. Come di consueto dunque anche la prossima settimana le 132 bancarelle degli ambulanti saranno dunque presenti al Lavello durante la mattinata del martedì.

«Si ringrazia il corpo di Polizia locale per aver organizzato la presenza degli agenti durante il giorno festivo per garantire il normale svolgimento del mercato e i volontari che hanno già dato la loro disponibilità - commenta Luca Caremi - assessore alla Polizia locale di Calolzio - In questi giorni avremo una riunione per valutare eventuali modifiche alle msure di sicurezza in base alle normatve e alle indicazioni regionali».

In linea di massima resteranno in vigore tutte le misure di sicurezza "classiche" come distanziamento sociale, controlli e uso delle mascherine, ma potrebbero esserci degli allentamenti.