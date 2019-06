Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA P.P. PERAZZO, tratto compreso tra viale Turati e il civico 10, totale chiusura per svolgimento manifestazione "Festa d'estate" dalle ore 18 alle 24 dei giorni dal 21 al 23 giugno (Società Viale 100 srl);

VIA CESARE CANTU', tratto compreso tra via Raffaello e la traversa di via Cantù (civici da 2 a 10) totale chiusura dalle ore 16 del 22 giugno alle 2 del 23 giugnoper svolgimento festa "una serata per veri….fichi" (Associazione Veronica Sacchi di Milano);

VIA G.B. SALA, tratto all'altezza del civico 39 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 26 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA G.B. SALA, tratto all'altezza del civico 9 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 27 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

VIA G.B. SALA, tratto all'altezza del civico 8 parziale restringimento per lavori di rinnovo presa gas il 28 giugno (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas Srl);

LUNGO LARIO ISONZO, tratto compreso tra piazza Cermenati e largo Europa, dalle ore 20 alle 24 di domenica 30 giugno totale chiusura per svolgimento manifestazione Festa del Lago con spettacolo pirotecnico (Comune di Lecco);

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.