Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono numerosi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA GALANDRA, tratto all'altezza dei civici 31/33 parziale restringimento per lavori di riparazione urgente perdita di acqua dal 25 al 27 marzo (Impresa Pace Francesco di Garlate per conto di privati);

VICOLO AIROLDI, tratto adiacente il fabbricato al civico 60 di piazza XX Settembre, totale chiusura al transito veicolare e pedonale, dalle ore 07 alle 18 dei giorni dal 25 al 29 marzo per lavori di stazionamento automezzo munito di cestello per lavori di tinteggiatura facciate (privati);

PIAZZA SANTI PIETRO E PAOLO, tratto all'altezza del civico 17, parziale restringimento per lavori di isolamento gas il 25 marzo (Impresa Devizzi Srl di Cremeno per conto di Lario Reti Gas srl);

VIA TOMMASO GROSSI angolo VIA CORNELIO dal 26 al 28 marzo parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione manomessa (Impresa Notarimpresa spa di Milano per conto del Comune di Lecco);

VIA SPIROLA angolo via Capodistria, parziale restringimento per lavori di posa valvola oltre a giunto, dal 26 al 29 marzo (Impresa Devizzi Srl per conto di Lario Reti Gas srl);

SS36 del LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA gallerie "attraversamento di Lecco" e "San Martino" totale chiusura in direzione Milano, su tutte le corsie, dalle ore 23 del 26 marzo alle 5 del 27 marzo e in direzione Colico, su tutte le corsie, dalle ore 23 del 25 marzo alle 5 del 26 marzo per lavori di manutenzione impianti tecnologici installati all'iterno del tunnel (Anas di Milano);

VIA GIULIO FIOCCHI, all'altezza del civico 13, totale chiusura per lavori di ripristino pavimentazione manomessa, dal 28 al 29 marzo (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA PAOLINO DEI MORTI, tratto all'altezza del civico 9, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione dal 28 al 29 marzo (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

VIA MALNAGO, tratto all'altezza del civico 29, parziale restringimento per lavori di ripristino definitivo pavimentazione dal 28 al 29 marzo (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

SPRING RUN FAMILY domenica 31 marzo totale chiusura di via Zelioli, tratto da parcheggio adiacente alle scuole a via Olivieri dalle ore 7 alle ore 22 oltre alla temporanea sospensione della marcia dalle 11 alle 17.30 lungo tutte le vie interessate dal percorso: Zelioli, s.Rocco, Martelli, Bergamo, Don Morazzone, Laini, Ai Molini, Del Sarto, Bergamo, Puccini, Gioberti, Pergolesi, Fantasia, Verdi, Mascagni, Alla Fonte, Ferrari, Petrella, Donizetti, Sant'Antonio, Alel Fornaci, Ponchielli, Donizetti, Rossini, Leoncavallo, Ferrari, Dell'Armonia, Michelangelo, Olivieri, Zelioli lungo il tratto di CORSO BERGAMO compreso tra via Gioberti e via Don Morazzone ci sarà un parziale restringimento al fine di garantire il passaggio dei partecipanti in sicurezza e non creare disagi all'utenza (Parrocchia di Maggianico e Chiuso);

Temporanea sospensione della circolazione in occasione dell'8° Trofeo Memorial Mapelli Patrizia che si svolgerà in parte su strade cittadine, in parte sulle piste di servizio alle opere di protezione delle pendici del monte San Martino secondo il seguente percorso: via De Gasperi - A. Moro - piste di servizio alle opere di protezione delle pendici del monte San Martino (con accesso dalla stanga di v. A. Moro - v. Montebello) - via Paradiso - via A. Bonaiti - via P. Fumagalli - via Brogno - via Isidoro Calloni - via ai Ronchi - sentieri in terreni di proprietà privata (con attraversamento della via Corno Medale) - via Ronco Inferiore - via Montebello - via Bersaglio (compresa la scalinata pedonale) - via A. Moro dalle ore 9 alle 12.30 di domenica 31 marzo (Asd Testa Racing Team).

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità allo 0341 481233 o il Servizio manutenzione allo 0341 481372.