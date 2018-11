Nuovo sito web del Comune di Lecco «per avvicinare Amministrazione e cittadini»

Sarà completato a breve il nuovo sito dell'Amministrazione comunale di Lecco, nel quale si troveranno raggruppati i contenuti in tre sezioni principali, denominate: "L'amministrazione", che comprende le informazioni istituzionali su sindaco, Giunta, Consiglio comunale, dirigenti, provvedimenti e uffici"; "Le aree tematiche", cioè gli argomenti di cui si occupa il Comune, organizzati in modo omogeneo; "Lecco da vivere", che presenta la città dal punto di vista culturale, turistico e della mobilità.

La caratteristica principale del nuovo sito sarà la fruibilità: il sito si adatta alle dimensioni dello schermo da cui si naviga, risultando perfettamente adattabile al computer, al tablet, al telefonino. Non solo, informano dal Comune: il sito rispetta i requisiti di accessibilità che consentono una piena navigazione anche a non vedenti e ipovedenti.

La seconda caratteristica è la semplicità, nella home page ogni informazione presente è ordinata secondo una precisa gerarchia: le notizie in primo piano e gli avvisi dagli uffici, che quindi hanno un termine di scadenza.

La nuova sezione "A portata di mano" presenta infine le informazioni di uso quotidiano: i concorsi, i bandi di gara, le modifiche alla viabilità, la modulistica, gli avvisi di Protezione civile, le segnalazioni e i reclami con Lecco Partecipa click... E infine c'è un nuovo calendario degli eventi.

«Il lavoro di ridefinizione del portale istituzionale è stato fatto con attenzione e impegno, con l'obiettivo non solo di allinearci alle linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale, ma anche e soprattutto per offrire agli utenti la possibilità di usuufrure di un sito di più semplice consultazione, per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini e rendere il tutto più fruibile con anche una veste grafica più accattivante e attrattiva per i fruitori di internet - spiegano gli assessori Francesca Bonacina e Simona Piazza, che in questi mesi di lavoro si sono avvicendate alla comunicazione - Un grazie agli uffici per l'ottimo lavoro svolto, che speriamo possa incontrare l'apprezzamento anche dei cittadini e dei visitatori della città di Lecco».

I lavori di migrazione dei contenuti dalla precedente piattaforma sono ancora in corso.