Il cinema teatro Jolly di Olginate resta vicino al pubblico con iniziative a distanza

In queste settimane di chiusura per l'emergenza epidemica, lo staff del cinema teatro Jolly di Olginate non dimentica i propri spettatori raggiungendoli a distanza, sempre all'insegna dell'impegno "Restate a casa". Diverse le iniziative in programma tramite la rete, come illustrato dai volontari della struttura parrocchiale.

«Il cinema teatro Jolly, come tante altre Sale della comunità sparse su tutto il territorio della Diocesi di Milano, è costretto a rimanere fisicamente chiuso a causa dell’emergenza Coronavirus - ricorda Mattia Morandi, addetto alle comunicazioni estrene - Eppure, tenaci nella loro vocazione di aggregatore sociale, indomite nella loro missione di annuncio di bellezza e speranza, resilienti nella capacità di riorganizzare le proprie risorse e metterle a servizio della comunità in modo originale ma ugualmente efficace, ecco che le Sale aderenti all’Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) di tutta Italia hanno adottato, ciascuna a suo modo, gli strumenti digitali per raggiungere i loro spettatori e raccoglierli, ancora una volta, attorno a un progetto comune».

La preziosa collaborazione dell'Associazione Spettacolaree

Decine sono le iniziative dei cinema coordinati dall’Acec Milano, tra cui il Jolly, che ha fatto da collettore delle creatività individuali, promuovendo i progetti delle singole sale a livello regionale: si va dalle visioni collettive pensate per i più piccoli ai contest e giochi per adulti come gli indovinelli per cinefili più esperti. «Tutte iniziative che tengono viva la relazione tra le Sale e le relative comunità, soprattutto attraverso i social - aggiunge Mattia Morandi - Anche il Jolly di Olginate, dopo qualche settimana di stop forzato e disorientamento, visto anche il prolungarsi dell’isolamento forzato, ha deciso di attivare un'iniziativa speciale: ogni lunedì, proprio come avveniva quando la struttura era regolarmente aperta, verrà inviata agli iscritti via email e via whatsapp, una serie di consigli su alcuni film in programmazione alla TV o sulle piattaforme digitali più note. La selezione avverrà a cura dei giovani dell’Associazione Spettacolaree (www.spettacolaree.it) molto attiva sul territorio nell’ambito musicale e cinematografico con cui il cinema olginatese collabora ormai da tempo».

Scopo dell’iniziativa è quello di mantenere il contatto settimanale con il proprio affezionato pubblico e offrire nel contempo un piccolo contributo per provare ad alleggerire questi giorni di isolamento.

«Lo staff creativo del Jolly, mantenendo le distanze sociali previste dai decreti attualmente vigenti, è al lavoro per individuare le migliori strategie per la “ripartenza”, affinché la gente ritorni in sala - quando sarà possibile - sentendosi nuovamente “a casa”, al sicuro e lieta di godere ancora insieme lo spettacolo - aggiungono i volontari - Numerose e variegate saranno le iniziative messe in campo, diversificate per tipologia e target di riferimento. Prima della riapertura però, la cui data chiaramente non è ancora nota, verrà effettuata la sanificazione dell’intera struttura, nelle modalità e tempistiche che si riterranno più opportune. Il cinema Jolly, anche attraverso queste iniziative, desidera essere sempre più attore protagonista della vita sociale e culturale del territorio olginatese. E lo sarà ancora di più quando finalmente potremo tornare a vivere tutti insieme questo bellissimo spazio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi volesse ricevere notizie, aggiornamenti, programmazione (futura) dei film e consigli cinematografici può iscriversi alla mailing-list oppure alla lista di whatsapp trovando tutte le indicazioni sul sito www.cinemateatrojolly.it

Sostieni LeccoToday Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di LeccoToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta, giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento straordinario. Grazie! Scegli il tuo contributo:

Gallery