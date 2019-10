Arte e poesia alla Casa "Don Luigi Gilardi" di Olginate

Arte e poesia alla Casa "Don luigi Gilardi". È stata infatti allestita in questi giorni la mostra di quadri e poesie curata dall'ospite Vincenzo Mingolla (nella foto) presso la Rsa di Olginate. La passione del signor Vincenzo per la pittura, passione che non ha mai smesso di coltivare, nasce sin dalla gioventù in seguito allo svolgimento della professione di decoratore letterista. La tecnica pittorica utilizzata è quella dell'olio su tela. I quadri riproducono paesaggi, oceani, cascate, tramonti, distese di fiori, su cui talvolta sono dipinte figure femminile che ne contemplano la vastità. Molti sono stati gli apprezzamenti espressi da ospiti, personale e parenti, tutti entusiasti di aver potuto godere dei bellissimi dipinti che permettono alla mente di viaggiare verso altri luoghi e di rilassare lo spirito. La mostra rimarrà allestita fino a Novembre, e, prima del termine della stessa, si esibirà come ringraziamento al signor Vincenzo, il coro San Valentino di cui l'ospite stesso fa parte.

Un'altra grande passione è quella della poesia che diviene il mezzo del signor Vincenzo di comunicare la realtà così come la sente, con tutta la complessità di emozioni che la caratterizzano. Le sue poesie parlano infatti di sentimenti nobili, in particolare amore e amicizia. Non ci resta quindi che lasciarci andare all'arte ed emozionarci.

Gallery