Mostre d'arte nella hall della casa di riposo di Olginate

La Rsa "Don Luigi Gilardi" di Olginate si apre all'arte. Una mostra è già in corso, un'altra verrà proposta a breve e anche per il futuro l'obiettivo è quello di ospitare nella hall della struttura artisti del territorio e non solo. Un'iniziativa pensata da dirigenti e personale per allietare sempre di più il soggiorno degli anziani ospiti, già coinvolti in passato in altre proposte molto apprezzate, come la musicoterapia e la visita dei volontari olginatesi.

«Nel 2020 abbiamo avviato in Rsa un nuovo progetto culturale dal titolo "Una finestra sul mondo" - fanno sapere dalla casa "Don Luigi Gilardi" - In precedenza nella hall della struttura avevamo ospitato tre mostre relative alle creazioni di altrettanti ospiti della Rsa: una con disegni e poesie, un'altra di lavori di traforo, e una mista di quadri a olio su tela. Visto il successo registrato si è allora pensato di creare appunto "Una finestra sul mondo" trasformando un angolo della hall in uno spazio in cui ci si aprirà verso l'esterno e verranno periodicamente ospitate mostre di vario genere a cura di artisti vari. Verrà così creato un luogo di scambio culturale e relazionale con l'esterno molto interessante e stimolante per gli ospiti e per la struttura in toto».

La prima finestra sul mondo è una mostra di acquarelli dal titolo "I colori dell'acqua" dell'artista Roberta Redaelli, nata nel 1975 a Lecco. Da sempre interessata alla pittura, Roberta ha sperimentato varie tecniche a olio e su stoffa per poi dedicarsi definitivamente all'acquarello, diventato la sua passione. L'artista dichiara che attraverso acqua e colori vorrebbe riuscire ad esprimere le emozioni che prova dipingendo. La mostra è stata inaugurata a metà gennaio e durerà fino agli inizi di marzo, ad oggi sta già riscuotendo tanti apprezzamenti.

La prossima esposizione, prevista per metà marzo circa, sarà proposta invece dall'artista Jessica Aldeghi con i propri lavori a tema floreale con tecnica mista.

