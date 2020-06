Olginate riattiva i centri estivi, Pescate riapre l'area giochi per i bambini

Prove di un crescente ritorno alla normalità dopo l'incubo Covid. Anche a Olginate e a Pescate riprendono alcuni giochi e servizi rivolti ai bambini e ai giovani, tra i più sacrificati durante il lockdown. Lo hanno annunciato i due sindaci Marco Passoni e Dante De Capitani.

A Olginate centri estivi dal 29 giugno

In collaborazione con l’Impresa Sociale Girasole, dal 29 giugno al 7 agosto a Olginate verranno attivati i centri estivi destinati ai piccoli della scuola dell’infanzia, della primaria e ai ragazzi delle medie. «La programmazione è in fase conclusiva, nei prossimi giorni sul sito comunale e sulla pagina Facebook troverete tutte le informazioni - ha fatto sapere il sindaco Marco Passoni - Per avere informazioni urgenti potete contattare l’ufficio servizi sociali al numero 0341 655691. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per il contrasto alla diffusione del Covid-19. Ringrazio l’oratorio San Giuseppe che, nonostante le difficoltà organizzative, è comunque riuscito a costruire una proposta estiva a supporto delle famiglie che, insieme ai centri estivi comunali, riuscirà almeno in parte a rispondere alle esigenze degli olginatesi».

A Pescate riapre il parchetto Luca, all'ingresso mascherine e gel igienizzante

Sempre oggi il sindaco di Pescare Dante De Capitani ha poi comunicato la riapertura dell'area giochi parchetto Luca sul lungoAdda in zona rotonda del Terzo Ponte. «Tutti i bambini sono invitati - ha scritto De Capitani sulla propria pagina Facebook - I giochi vengono sanificati due volte al giorno, all'ingresso si possono trovare mascherine e gel igienizzanti, oltre all'accoglienza da parte degli addetti comunali che si occupano di tenere controllati giochi e i percorsi dell'area a lago». Per l'area gioco bimbi si tratta di un'apertuta sperimentale nei seguenti orari: venerdì 12 giugno dalle ore 14 alle 18, sabato 13 dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, domenica 14 dalle ore 9 alle 13.

