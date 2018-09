Chiusura del Ponte di Paderno, in vigore da oggi i nuovi orari dei treni

Nuovi orari in vigore da oggi per la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Carnate-Bergamo a seguito della chiusura preventiva del Ponte di Paderno. Trenord ha infatti istituito un nuovo treno straordinario da Milano Porta Garibaldi alle 6.01 per Carnate (6.31) e Paderno (6.38) entrato in servizio proprio nella giornata di venerdì 21 settembre.

Dalla stazione di Paderno-Robbiate, dal lunedì al sabato, in corrispondenza con l'arrivo del citato treno straordinario delle 6.01, previste tre corse autobus dedicate agli studenti (due bus diretti a Bergamo senza fermate intermedie e un bus diretto a Bergamo con fermata intermedia a Ponte San Pietro) in partenza alle 6.45.

Anche questa mattina si sono purtroppo verificati ritardi sulla linea: il treno 10765 (Milano Porta Garibaldi 10.31) è partito infatti un quarto d'ora dopo l'orario programmato.

Il ponte San Michele sull'Adda è stato chiuso una settimana fa, su disposizione di Rfi, per consentire urgenti attività di manutenzione straordinaria. I treni, pur con possibili modifiche di orario, circolano tra le stazioni di Milano e Paderno-Robbiate e tra Calusco e Bergamo.

I viaggiatori da e per Calusco, Terno e Ponte San Pietro sono invitati a utilizzare i collegamenti alternativi via Bergamo-Treviglio-Pioltello-Milano oppure Bergamo-Calolziocorte-Carnate-Milano.

Le stazioni di Calusco e Paderno d'Adda sono comunque collegate da un servizio di bus-navetta, soggetti alle condizioni del traffico stradale. Per questo, nei giorni scorsi, i pendolari e gli studenti si sono trovati ad affrontare tempi di percorrenza molto più lunghi rispetto alla normalità.